Le premier tour de la première semaine du World Tennis Tour – J5 Dakar 2022 a démarré ce lundi, à l’Olympique Club. Du niveau, du génie, tout était au rendez-vous des premiers sets joués par les jeunes venus de partout à travers le monde.

Lancée à partir de 8H30, la première journée du tournoi international ITF Junior J5 a débuté par les rencontres en simple sur les courts de l’Olympique Club, sous les yeux des accompagnants et du fidèle public sénégalais habitué au rendez-vous. Des duels de petits génies du petit ballon vert, avec notamment le Belgo-sénégalais, Niels Ratiu vainqueur de son match contre le Français Trouve, étaient au menu de cette première journée sous le soleil de Dakar.

Cette journée du lundi marque la première du 1er tour qui devrait s’achever mardi. Près d’une trentaine de matchs se sont joués aujourd’hui avec des révélations, des surprises et des confirmations bien sûr, tout cela sous les voix motivantes des coachs accompagnateurs qui font le charme de l’ambiance des matchs.

Avec un taux de participation beaucoup plus important pour cette édition, il fallait assurer une organisation rigoureuse pour relever le défi d’un bon tournoi comme lors des précédentes. Mais comme nous l’a confié Monsieur Miloud Doumbia, membre du comité d’organisation et coach national, « les tableaux sont pleins et déjà dès les inscriptions nous nous en sommes rendus compte. Il est arrivé des éditions où les tableaux n’étaient pas pleins mais cette fois, ce fait inédit a relevé le niveau des qualifications qui se sont déroulées les samedi et dimanche. Jusque-là ça va tout se passe bien et les matchs se déroulent normalement », a confié le responsable Doumbia.

D’ailleurs, pour cette première journée, certains matchs ont été âprement disputés entre jeunes qui viennent des académies les plus renommées telles que l’académie de Rafael Nadal, de Medvedev… En démontre le match qu’a rendu le petit Ivoirien, Louay Makke. Le jeune tennisman a sorti un match courageux pour se défaire du Britannique, George Russel.

Initialement prévues pour mardi, les rencontres en double ont finalement démarré cet après-midi avec notamment l’entrée en lice de la Franco-sénégalaise, Mariétou André, la petite sœur de l’ex-vainqueur du tournoi, Seydina André. Elle a malheureusement perdu face à la doublette italienne menée par Carla Carpi.

wiwsport.com