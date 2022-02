Champion d’Afrique avec le Sénégal dimanche passé pour la première fois de sa sacre, la star sénégalaise est déjà dans le grand bain. Moins de deux jours après son retour à l’entraînement avec les Reds, Sadio Mané est titulaire ce dimanche pour la rencontre face à Burnley à 14h 00, comptant pour la 24e journée de la Premier League. L’attaquant est aligné aux côtés du finaliste malheureux de la CAN, Mohamed Salah et Firmino, le brésilien.

