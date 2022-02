L’entraîneur du Napoli, Luciano Spalletti y va avec tout. Pour le choc face à l’Inter Milan, il a décidé de titulariser Kalidou Koulibaly.

Le commandant est de retour. Après avoir mené le bateau sénégalais Champion d’Afrique à la CAN 2021, Kalidou Koulibaly va faire son retour à Naples en tant que titulaire. Pour la réception de l’Inter ce samedi après-midi en Serie A, Luciano Spalletti a choisi de faire démarrer dès le départ son vice-capitaine.

Ce sera le premier match avec Naples pour Kalidou Koulibaly, qui n’avait plus joué en club depuis le 1er décembre 2021 et sa blessure face à Sassuolo. Le Napoli, deuxième du classement et qui a enchaîné quatre victoires en Championnat, espère battre l’Inter pour reprendre la première place.

wiwsport.com