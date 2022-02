Devenu collectionneur de trophées, Edouard Mendy a décroché un nouveau titre ce samedi. D’où la nécessité pour Mamadou Niang de lui envoyé en vivant message de félicitations.

Avec Chelsea et l’Equipe Nationale du Sénégal, Edouard Mendy écrase presque tout au passage. Ce samedi, le portier international sénégalais a soulevé son quatrième trophée collectif en un an et demi en remportant avec les Blues la Coupe du Monde des Clubs, après une victoire contre les Brésiliens de Palmeiras (2-1).

« Sans doute le meilleur joueur africain de l’année »

En plus de ces trophées collectifs, Edouard Mendy a également été récompensé entre 2021 et 2022 du titre de The Best, Gardien de but de la FIFA, du Meilleur Gardien de la saison en Ligue des Champions et du Meilleur Gardien de la CAN 2021. Pour confirmer son incroyable ascension ces derniers mois.

Vers le Ballon d’Or Africain ? En tout cas, Mamadou Niang ne voit pas le contraire. Quelques heures après la victoire de Mendy et Chelsea dans ce Mondial des Clubs, l’ancien attaquant international sénégalais a tenu à féliciter le portier de 29 ans dans une publication sur son compte Twitter.

« Félicitations petit frère pour ce nouveau trophée. Tu es sans aucun doute le meilleur joueur africain de l’année malgré la concurrence ! Tu mérites de décrocher le trophée du Ballon d’Or Africain. Tu es déjà un très GRAND », a écrit Mamadou Niang. Edouard Mendy, Tout droit vers l’histoire.

Félicitations petit frère pour ce nouveau trophée 🏆👏🏽 🇸🇳💪🏼 tu es sans aucun doute le meilleur joueur africain de l’année malgré la concurrence ! Tu mérites de décrocher le trophée du Ballon d’Or Africain. Tu es déjà un très GRAND #edouardmendy @Fsfofficielle @ChelseaFC ⚽️🥇 pic.twitter.com/SniQ0StQu4 — Mamadou Niang (@mamadniang11) February 12, 2022

