Quelques jours après le sacre historique à la CAN 2021, les internationaux sénégalais se succèdent dans les médias pour revenir sur cet exploit. C’est le cas de Bouna Sarr, qui a évoqué le penalty manqué par Sadio Mané en finale.

Souvent raillée d’un manque d’un bon mental, l’Equipe Nationale du Sénégal a mis tout le monde d’accord lors de la CAN 2021. Ce, grâce à un groupe insubmersible, qui a surmonté quelques difficultés pour aller chercher ce sacre historique au Cameroun. Alors qu’en finale tout avait mal commencé avec ce penalty manqué par Sadio Mané, les Lions sont allés arracher le titre aux tirs au but.

La force du groupe

Passé par l’émission ‘Le Football Show’ sur beIN Sports, vendredi, Bouna Sarr a décrit l’état d’esprit que lui et ses coéquipiers ont eu après cet arrêt de Mohamed Abou Gabal Ali, sacré Gabaski, devant Mané. Pour l’arrière-latéral droit de 30 ans, ce n’était ni plus ni moins que la confiance et la force de caractère qui se dégageait dans le groupe entraîné par Aliou Cissé.

« On est resté positif. On a vu qu’on était dans le match dès les premières minutes, et on avait confiance en ce qu’on pouvait réaliser tout au long de cette rencontre. J’ai tout de suite vu dans les regards de mes coéquipiers que ça [le penalty manqué par Sadio Mané] n’a affolé personne, bien au contraire. Il fallait continuer à pousser et construire cette victoire », a-t-il fait savoir.

