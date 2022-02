Dans son droit, l’ancien international nigérian estime que l’attaquant sénégalais n’a pas fait mieux que Vincent Aboubakar pour mériter le titre de meilleur joueur de la CAN 2021.

Dimanche 6 février 2022, pour la première fois de son histoire, l’Equipe Nationale du Sénégal s’est adjugée du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations après avoir vaincu l’Egypte au bout des tirs au but. Cela, grâce à l’apport indéniable de Sadio Mané, qui aura laisser son empreinte au Cameroun.

Le numéro 10 sénégalais, en plus d’avoir marqué le tir au but décisif durant cette finale, a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives, qui ont fait de lui le deuxième joueur le plus décisif durant la compétition. Cerise sur le gâteau, il a été élu meilleur joueur de la compétition. Une CAN exceptionnelle.

Mais l’ancien buteur du Nigeria, Jay-Jay Okocha, n’a pas apprécié la décision de la commission technique de la Confédération Africaine de Football (CAF) d’avoir attribué au Nianthio le trophée de MVP de cette CAN. Jugeant que l’attaquant camerounais, Vincent Aboubakar, auteur de 8 buts, était plus méritant.

« Aboubakar mérite plus cette distinction que Sadio Mané. Pour moi, Aboubakar est le meilleur joueur du tournoi. Il mérite d’être nommé le meilleur joueur du tournoi. Après tout ce qu’il a fait, je pense qu’il l’a mérité. Mais il a été récompensé à juste titre pour les buts qu’il a marqué », a-t-il déclaré.

wiwsport.com