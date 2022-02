Au Cameroun, comme à l’étranger, le sacre des Lions du Sénégal à la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2022, n’est pas passé inaperçu. Le monde sportif a salué la victoire finale des Lions, synonyme d’un titre continental pour la première fois de leur histoire.

Les Lions auront donc attendu la séance de tirs au but pour venir à bout de l’équipe nationale de l’Egypte, en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, après la fin du temps règlement (0-0, 4-2). Devenu champion d’Afrique pour la première fois de son histoire, le sacre du Sénégal a été honoré de partout. L’évènement était également une belle occasion pour les d’origines sénégalaises, de se montrer. D’autres comme Demba Ba, Drogba, Samuel se sont réjouis de cette victoire en finale.

Waaaaw quel suspens!!!!

bravo au peuple Sénégalais qui entre dans l’histoire avec sa première victoire en @CAF_Online

bravo à l’Egypte pour son parcours et au Cameroun pour cette belle fête du football

🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳 @dembabafoot @FootballSenegal pic.twitter.com/GXj62LpXNZ — Didier Drogba (@didierdrogba) February 6, 2022

Congratulations to Senegal 🇸🇳 for winning the Africa Cup of Nations.

They left no doubt on their performance in the final.#AFCON2021 — Francis Ngannou (@francis_ngannou) February 6, 2022

Tellement d’émotion !!!

Vive les lions du Sénégal 🇸🇳

Nos gaindés, Nos mbarode 🦁

Merci et Bravo pour cette immense victoire !!!!

Tellement fier et heureux 🥳🥳 pic.twitter.com/DVqSrik7uP — Omar Sy (@OmarSy) February 6, 2022

This was #AFCON2021 🏆🔥 It has been a true honour to have hosted such a legendary tournament in Cameroon. Together, we’ve written history, forged friendships and demonstrated the unstoppable force that is African football. Congratulations to Senegal, our new African champions 🇸🇳 pic.twitter.com/4vtdLcR4MF — Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) February 7, 2022

Tellement fier de notre équipe et du staff, MERCI de nous avoir fait gagner cette CAN, tellement heureux pour notre pays, pour tous nos supporters ! Cette victoire est méritée et on ramène enfin la coupe à la maison 🇸🇳🤩 #sénégal #CAN #football pic.twitter.com/mdyC641Bw9 — Mamadou Niang (@mamadniang11) February 7, 2022

Some great friends and amazing players in the AFCON final yesterday, but only one team could win! Congrats Sadio, @IGanaGueye, @Abdou_diallo_ and the whole Senegal team for this historic win👏🏾🏆🇸🇳 and Sadio, you know I always believed in you taking penalties 😜#AFCON #AFCON2021 pic.twitter.com/lyHIFuJaGO — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) February 7, 2022

@JferreiraBeIN désolé pour le costume 😜@Vanessalemoigne on remets ça l'année prochaine pour l'édition ivoirienne.

Soraya, femme de l'ombre, meilleur dz de @beinsports_FR si elle n'est pas la l'année prochaine je ne reviens pas. @ycare0 Aka Guardiola on a enfin l'étoile ⭐🇸🇳 pic.twitter.com/cJ1GsbpcEj — Demba Ba (@dembabafoot) February 7, 2022

Enfin la première étoile ⭐️ Félicitations à cette belle génération qui rend fier tout le peuple Sénégalais 🇸🇳 @FootballSenegal pic.twitter.com/3bYQsyT2Ea — Mamadou Sakho (@mamadousakho) February 7, 2022

