Saliou Ciss est l’un des joueurs sénégalais à avoir impressionné lors de cette campagne de l’équipe nationale du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations. Et pourtant la CAN « incroyable » du latéral gauche de Nancy était tout sauf attendue.

Malgré sa place titulaire indiscutable depuis plusieurs mois sur le côté droit de l’équipe nationale du Sénégal, profitant de la blessure de Youssouf Sabaly et l’absence de Lamine Gassama, le niveau de Saliou Ciss a souvent été remis en question. Allant jusqu’à lancer une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. L’arrière gauche formé à Diambars qui a vu son rêve de participer à la Coupe du Monde s’envoler pour blessure à quelques jours du coup d’envoi, jouait sa troisième phase finale de la CAN avec les Lions.

Revanchard pour cette 33e édition après avoir perdu celle de 2019 en Egypte, Saliou Ciss s’est réincarné pour être au top de la forme. D’une forte personnalité sur le terrain, le joueur de 32 ans a fait parler la poudre. Misant sur sa polyvalence, qui lui permet de faire valoir ses capacités de percussion et d’accélération dans son couloir, mais d’être très solide défensivement.

Un peu discret en phase de poule, comme d’ailleurs l’ensemble de la sélection de Cissé, le natif de Dakar n’a pas cessé de monter en puissance dans cette CAN. Il est même devenu un vrai poison pour les défenses de part ses montées. On se souvient de son geste technique contre la formation du Nzalang Nacional en quart de finale. Saliou Ciss s’était brillamment débarrassé de deux équato-guinéens avec son contrôle de balle spectaculaire de la poitrine et débordement avant de glisser une jolie passe en retrait à Ismaïla Sarr, qui marque le troisième but sénégalais contre la Guinée Équatoriale (3-1).

Toujours intraitable, le défenseur gauche de Nancy a impressionné par sa débauche d’énergie et ses qualités techniques. Auteur d’une passe décisive et un penalty provoqué ( en finale) a pris une tout autre dimension dans cette Coupe d’Afrique des Nations au bonheur des supporters sénégalais. Sa présence dans le onze type de cette compétition en dit long de sa bonne campagne. Champion d’Afrique pour la première fois de sa carrière, Saliou Ciss conforme sans doute sa place de « chef » dans cette équipe sénégalaise