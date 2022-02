L’entraîneur du Napoli a adressé un message d’encouragement à Kalidou Koulibaly et ses partenaires en marge de finale finale de la CAN 2021.

Si Luciano Spalletti n’a pas pu compter sur Kalidou Koulibaly depuis un peu plus de deux mois, le défenseur international sénégalais était entretemps blessé. Ensuite, c’est parce qu’il avait un très bon motif d’absence puisqu’il devait prendre part à la CAN 2021. Et ce dimanche soir, il va jouer la finale du tournoi face à l’Egypte.

Ce samedi en conférence de presse, le technicien italien de 62 ans a été invité à évoquer la finale de cette CAN 2021, mais surtout parler de son vice-capitaine et capitaine des Lions. Malheureusement pour lui, son souhait n’a pas été exaucé. En effet, Spalletti souhaitait voir un duel Koulibaly – André-Frank Zambo Anguissa pour la finale.

« Koulibaly ? Nous l’attendons à bras ouverts. Sur le terrain, il sait bien faire les choses pour lui et ses coéquipiers. Il met toujours sa disponibilité. Ils ont une équipe forte et méritent de gagner le tournoi. J’aurais aimé que la finale soit contre Anguissa (Cameroun), malheureusement, mais ils ont fait une superbe CAN », a déclaré le coach napolitain.

🎙#Spalletti “@kkoulibaly26 sa cosa fare in campo. Il @FootballSenegal è una squadra forte. Mi avrebbe fatto piacere vedere una finale tra Koulibaly e Anguissa”#VeneziaNapoli 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/hTbu3Pj4Lx — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 5, 2022

wiwsport.com