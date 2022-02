C’est le très grand jour ! Ce dimanche, l’Equipe Nationale du Sénégal va défier l’Egypte au Stade d’Olembé lors de la finale de la CAN 2021. Sauf petite surprise, Aliou Cissé ne va opérer aucun changement dans son onze de départ par rapport à la demi-finale.

Vous l’attendiez, la finale de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Sénégal et l’Egypte arrive enfin ! Elle est là, avec elle, le défi de voir l’Equipe Nationale du Sénégal essuyer les larmes de tout un peuple en 2002 et tout récemment en 2019, l’illusion de voir les joueurs d’Aliou Cissé de soulever le tout premier trophée continental pour la Nation dans cette compétition, marquer cette étoile.

Oui, cette fois, c’est bien possible. Et Aliou Cissé, le sait. Pour cette raison, il va mettre tous les ingrédients nécessaires dès le coup d’envoi de la rencontre. Cela passe par poser la meilleure équipe possible selon ce qui a été aperçu lors de la dernière séance d’entraînement. Puisque que le sélectionneur compte sur un groupe complet depuis quelques matchs et bien évidemment pour cette finale.

Un onze sans aucun changement (en 4-3-3)

Au poste de gardien de but, sauf très grosse surprise ou contrainte de dernière minute, Edouard Mendy gardera les cages. Devant lui, la charnière centrale sera habituellement composée de Kalidou Koulibaly et d’Abdou Diallo. Puis aux postes d’arrière-latéraux, l’inusable Saliou Ciss, qui s’est sauvé d’une suspension pour cette finale, occupera le flanc gauche, et Bouna Sarr sera à droite.

Même son de cloche au milieu de terrain. Nampalys Mendy, également sauvé d’une suspension pour cette rencontre, et Idrissa Gueye semblent être le point d’ancrage dans l’entrejeu des Lions depuis la troisième journée de cette CAN. Même si le joueur du Paris Saint-Germain – sans oublier son but en demi-finale – a tardé à imposer son impact dans les dernières rencontres.

Le joueur de Leicester pour sa part, même avec un visage cassé, garde la forme. Face à l’Egypte donc, ils devraient être titulaires une nouvelle fois. Mais qui pour les accompagner ? Cheikhou Kouyaté semble tenir les cordes. Car l’expérience fait souvent la différence. Même si le sélectionneur pourrait surprendre avec Pape Gueye pour avoir un peu plus de la verticalité dans le jeu.

En attaque, avec l’incertitude qui plane sur Boulaye Dia, Aliou Cissé devrait reconduire le même trio que face au Burkina Faso en demi-finale. Ainsi, Sadio Mané, Famara Diédhiou et Cheikh Ahmadou Bamba Dieng devraient être alignés ensemble. Ce dernier a connu une première période assez compliquée en demi-finale, mais devrait être choisi devant Ismaïla Sarr qu’on attend certainement en seconde période pour tout dézoner.

Le onze probable du Sénégal face à l’Egypte

E. Mendy – Bouna Sarr, Koulibaly ©, Abdou Diallo, Ciss – Idrissa Gueye, N. Mendy, Kouyaté – Ismaïla Sarr, Diédhiou, Mané

wiwsport.com