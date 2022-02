Tout ça à la veille de la grande finale. Après un match complètement dingue, Le Cameroun a remporté la troisième place de la CAN 2021 en s’imposant aux tirs au but face au Burkina Faso (3-3, 5-4 TAB).

Les Etalons totalement cuits dans la sauce de Yaoundé. Pour terminer sa Coupe d’Afrique des Nations, le Cameroun a créé une magie énorme. Eliminés par l’Egypte jeudi soir à l’issue de la séance des tirs au but, les joueurs d’António Conceição ont brièvement défaits le Burkina Faso ce samedi soir lors de la petite finale.

Méconnaissables, perdus, totalement dépassés et surtout pas aidés par leurs erreurs individuelles, notamment un contre son camp du gardien d’André Onana sur le deuxième but, les Lions Indomptables étaient déjà menés au score par 2 à 0 après après 45 minutes de jeu. Puis, dès la reprise, Djibril Ouattara inscrivait le 3-0 (49e).

En seconde période, le sélectionneur tente de mettre les ingrédients nécessaires pour tenter une remontada assez improbable en faisant rentrer Vincent Aboubakar et Ngamaleu. C’est miraculeusement réussi. Le Cameroun revient de loin et à hauteur du Burkina Faso grâce à Bahoken (71e) et aux 7es et 8es buts dans le tournoi d’Aboubakar (85e, 87e).

Assez logique donc, le Cameroun le Burkina Faso au pied du podium de cette CAN 2021. Les Etalons ne laveront pas l’affront suite à l’élimination en demi-finale face aux Lions du Sénégal. Une délivrance pour le Cameroun après grosse déception en demi-finale. Dimanche soir, ce sera au tour du Sénégal et de l’Egypte d’achever le spectacle.

wiwsport.com