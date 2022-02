Après l’élimination du Mali en huitièmes de finale, Hamari Traoré s’associe aux Sénégalais pour la finale de la CAN 2021.

Dimanche 6 février 2022, l’Equipe Nationale du Sénégal va vivre sa troisième finale de Coupe d’Afrique des Nations face à l’Egypte. Les Lions entraînés par Aliou Cissé ont franchi ce cap en éliminant le Burkina Faso (3-1), alors que les Pharaons sont venus à bout du Cameroun après la séance de tirs au but.

Pour cette finale de cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, les Lions pourront compter sur un soutien de taille : celui d’Hamari Traoré. Le capitaine du Mali, après l’élimination de sa sélection en huitième de finale face à la Guinée-Equatoriale, veut voir le Sénégal soulever le trophée.

« Vous allez soutenir le Sénégal ? Bien évidemment, il y a Edou (Mendy), Alfred (Gomis) et Isma (Sarr). Je suis leur premier supporter aujourd’hui », a indiqué le latéral droit et capitaine du Stade Rennais lors d’une conférence de presse ce vendredi. Ses copains sénégalais savent quoi faire pour son plus grand plaisir.

wiwsport.com