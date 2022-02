Le Real Betis a ajouté de nouveaux noms, dont celui de Youssouf Sabaly, dans sa liste pour la suite de la Ligue Europa.

De retour sur blessure depuis quelques semaines et ayant joué les deux dernières rencontres de son équipe, Youssouf Sabaly va connaître la ferveur européenne du Stade Benito-Villamarín. L’arrière-latéral droit international sénégalais (28 ans, 21 sélections), qui a manqué la première partie de saison à cause d’une blessure, a été ajouté sur la liste du Betis.

Il remplace numérique, voire poste pour poste, Martín Montoya. Qualifié pour le second tour de Ligue Europa en après avoir terminé deuxième de son groupe, le Betis aura un gros morceau. En effet, le club andalou fera face au Zénith Saint-Pétersbourg, dont le match aller est prévu le 17 février prochain, à Pétersbourg, et le retour une semaine plus tard au Benito-Villamarín.

📋🇪🇺💚 ¡Nuestra Lista A para las rondas eliminatorias de la @EuropaLeague!#EuroBetis pic.twitter.com/WGy3LupnBN — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 3, 2022

