Suite aux incidents qui ont éclaté après la rencontre entre l’équipe nationale du Sénégal et celle de la Guinée Équatoriale en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), remportée par les Lions du Sénégal sur le score de trois buts à un (3-1), le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de prendre une série de sanctions visant les parties responsables dans les deux équipes. En effet, les deux joueurs sénégalais cités dans cette affaire ont été rappelés à l’ordre. Il s’agit de Saliou Ciss et Diao Baldé Keïta, impliqués dans une altercation avec les joueurs équato-guinéens juste après la match.

Pour la Guinée Équatoriale, plus lourdement condamnée, une autre série de mesures a été prise avec la suspension d’Estaban Orosco pour deux matches dans n’importe quelle compétition officielle de la CAF. Le jury disciplinaire de la confédération africaine de Football a également rappelé à l’ordre les joueurs équato-guinéens Ivan Edu et Emilio Nsue suite à leur comportement regrettable en fin de match. Pis, la Caf a infligé à la Fédération équato-guinéenne de football une amende de 5 000 USD, soit la somme 2 908 552,00 de nos francs.