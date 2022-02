Pour une 16e participation à la coupe d’Afrique des nations, le Sénégal se retrouve encore une fois en demi-finale. Face au Burkina Faso, ce mercredi à 19h Gmt, les Lions vont disputer la 5e demi-finale de l’équipe nationale dans l’histoire de la CAN.

Il faut noter d’emblée que pour la première fois dans l’histoire du football sénégalais, l’équipe nationale s’est qualifiée une deuxieme fois de suite en demi-finale. Une bonne note de l’équipe dirigée par Aliou Cissé. Le Sénégal a réussit une qualification en quart de finale et deux, en demi-finale. Depuis la coupe du monde 2018, le Sénégal affiche une bonne marge de progression sur le continent africain.

Coupe d’Afrique des nations 1990

Huit équipes vont disputer la 17e édition de la CAN. Le Sénégal de Mamadou Diallo termine 2e de son groupe avec deux matchs nuls et une victoire. Les Lions vont s’arrêter en demi-finale devant l’Algérie, le pays hôte, qui les bat (2-1).

Coupe d’Afrique des nations 2002

Le Sénégal effectue son retour dans le carré d’as, 14 ans aprés. Une belle génération conduite par Bruno Metsu va sceller la qualification et se hisser jusqu’en finale. 16 équipes ont participé à la 23e édition qui s’est déroulée au Mali. El Hadj Ousseynou Diouf, Aliou Cissé et ses coéquipiers terminent premiers de leur groupe avec deux victoires et un match nul. Les Lions font mieux que leurs prédécesseurs en remportant la premiere demi-finale de l’histoire du football sénégalais en battant le Nigéria (2-1). Des buts de Salif Diao et feu Pape Bouba Diop.

Coupe d’Afrique 2006

La 25e édition de ce rendez-vous contiental s’est déroulée en Egypte. 16 équipes ont pris part à cette compétition et le Sénégal s’est arrété en demi-finale, sorti par le pays hote. Les Lions ont terminé deuxieme de leur groupe avec deux défaites et une victoire. L’Egypte les a éliminé (2-1) et est devenu champion d’Afrique face à la Cote d’Ivoire.

Coupe d’Afrique des nations 2019

13 ans aprés, les Lions retrouvent le carré d’as. Cette fois-ci, c’est une autre génération conduite par l’ancien capitaine Aliou Cissé. Les souvenirs de la qualification sont encore frais. La 32e édition de la CAN s’est déroulée en Egypte et le Sénégal a disputé la deuxieme finale de son histoire. Avant cela, Sadio mané et ses coéquipiers terminent deuxieme de leur groupe avec une seule défaite concédée face à l’Algérie qui leur gachera la fete en finale (1-0). En demi-finale, les Lions ont battu la Tunisie (1-0), un but contre son camp lors des arrets de jeu.

wiwsport.com