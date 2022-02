À la veille de la demi-finale face au Burkina Faso, le sélectionneur des Lions est revenu sur la célébration adoptée par ses joueurs dans cette CAN 2021.

Face au Cap-Vert en huitièmes de finale, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng a marqué le second but d’un Sénégal victorieux par 2 à 0, puis est allé célébré au poteau de corner en reprenant la célèbre danse de feu Pape Bouba Diop quand il marquait souvent en Equipe Nationale, notamment ce but face à la France en Coupe du Monde 2022. Des images qui auront fait le tour du monde.

Dimanche, en quarts de finale contre la Guinée-Equatoriale, en ouvrant le score pour les Lions victorieux par 3 à 1, Famara Diédhiou, le numéro 19 floqué au dos comme un brin de souvenir, a fait de même, rendant aussi hommage à Pape Bouba Diop. Présent en conférence de presse cet après-midi, Aliou Cissé, issu de la génération 2002, a fait part de son sentiments.

« Je suis surpris parce qu’ils m’en n’ont pas parlé. Mais je crois que le football africain c’est aussi la joie de vivre. Cette danse est celle de feu Bouba Diop. On a une pensée pour lui. J’ai la chance aujourd’hui d’entraîner ses jeunes frères qui couraient derrière notre bus en 2002. Et il n’y a pas mal de membres de 2002 qui sont dans mon staff. C’est très bien et très émouvant. Ça veut dire qu’ils ont des références », a déclaré le sélectionneur.

wiwsport.com