Le bijou sportif tant attendu sera bientôt livré. Son inauguration est prévue le 22 février prochain. Les autorités en charge s’attèlent sur le programme de la cérémonie d’ouverture.

Le ministre des sports Matar Ba a rendu visite aux journalistes sénégalais qui logent à Yaoundé, ce lundi. Occasion pour lui de féliciter les envoyés spéciaux sur le travail accompli jusqu’ici pour couvrir la 33e édition de la CAN. « Votre travail sert à rendre compte, informer et corriger à temps car vous êtes des partenaires privilégiés » a t’il déclaré.

Matar Ba a aussi fait part de l’actualité du stade du Sénégal dont les travaux vont bientôt être bouclés après l’installation de la pelouse. « Nous félicitons l’entreprise qui a fixé la date de livraison dàs la pose de la première pierre. Et qui jusqu’ici, a respecté les délais établis. Nous comptons en faire un jour mémorable. Un match entre légendes africaines et sénégalaises aura lieu, en plus d’une bonne partie du programme qui sera dédié à la culture ».

wiwsport.com