Naples ne compte pas se séparer du sénégalais Kalidou Koulibaly. Le club italien veut lancer son opération de séduction pour tenter de retenir l’un des meilleurs défenseurs du monde dont le contrat court jusqu’en 2023.

L’histoire d’amour entre Naples et Kalidou Koulibaly est loin de connaître son épilogue. Recruté à Genk en 2014 contre un chèque de 10 M d’euros, le défenseur sénégalais est devenu une référence en Série A. Souvent cité parmi les meilleurs défenseurs centraux du monde, l’avenir du joueur sénégalais serait sans doute l’un des dossiers les plus chauds des prochains mercato. Au sein du club Napolitain, on va tout faire pour conserver Koulibaly, très courtisé. L’idée de la formation d’Aurelio de Laurentiis est d’offrir à Kalidou Koulibaly un nouveau contrat mais aussi de lui proposer d’être capitaine.

Malgré sa politique de réduction de sa masse salariale, Naples voudra faire une exception à l’encontre du joueur sénégalais pour tenter de le convaincre de rester en Italie. Actuellement au Cameroun pour les besoins de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations avec sa sélection nationale, Kalidou Koulibaly devrait rencontrer les dirigeants napolitains dans les prochains jours

wiwsport.com