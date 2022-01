Tombeuse de l’équipe nationale de la Guinée Equatoriale en quart de finale de cette d’Afrique des nations, la sélection sénégalaise s’est qualifiée le dernier carré. Plus entreprenants et tranchants, les Lions de la Téranga ont fait la différence grâce à Diedhiou (28e), Cheikhou Kouyaté (68e) et Ismaila Sarr (80). Cette victoire au bout du fil (3-1), qualifié le Sénégal pour la deuxième fois de suite en demi-finale de la CAN. Le président de la République, Macky Sall a tweeté ses encouragements aux joueurs de l’équipe nationale du Sénégal après le match.