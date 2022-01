Le premier quart de finale de la CAN 2021 oppose ce samedi après la Gambie au Cameroun. Une rencontre de tous les rêves pour la sélection gambienne qui vise une demi-finale historique.

L’insouciant et le géant Cameroun face à l’explosion gambienne. Ce samedi après-midi (16h00 GMT), au Stade d’Olembé, la Gambie et le Cameroun s’affrontent pour le premier quart de finale d’une Coupe d’Afrique des Nations 2021 très différente des autres, et qui se dirige vers sa dernière ligne droite.

Sans aucun conteste, le Cameroun endosse naturellement le costume de favori grâce notamment à son expérience, le fait de jouer à domicile mais surtout son effectif. Une équipe vernie d’immense talents offensifs avec notamment dans ses rangs l’actuel meilleur buteur de l’édition, Vincent Aboubakar.

Cependant en face, la Gambie n’a aucune raison d’être jalouse du Cameroun. Les Scorpions n’ont rien à envier aux Lions Indomptables puisqu’ils ont brièvement gagné le droit de rêver plus grand pour leur première participation. Et pour le sélectionneur Tom Saintfiet, « ce n’est pas encore l’heure de rentrer. »

wiwsport.com