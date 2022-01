Par ici la sortie. L’Espérance Sportive de Tunis vient d’annoncer la résiliation de contrat, à l’amiable, de Pape Moussa Konaté.

Moussa Konaté et l’Espérance Sportive de Tunis, c’est déjà terminé ! L’attaquant de 28 ans a décidé d’un commun accord de résilier le contrat de prêt d’un an qui le liait avec le club tunisien jusqu’à la fin de cette saison. L’ancien joueur de Touré Kunda avait rejoint l’Espérance en septembre 2021.

L’international sénégalais (28 ans, 32 sélections, 12 buts en Equipe Nationale), a disputé cinq rencontres de Ligue 1 tunisienne. Il a inscrit son seul et unique but avec les Sang et Or le 22 novembre 2021 face l’Étoile Sportive de Métlaoui, lors de la 7e journée du Championnat.

Sous contrat avec Dijon jusqu’en juin 2023, Moussa Konaté devrait retourner en Bourgogne en attendant de quoi sera fait son avenir chez Les Rouges. Va t-il aider l’actuel 7e de Ligue 2 dans sa quête d’une place pour les Play-offs de montée en Ligue 1 à la fin de la saison ?

D'un commun accord, l'Espérance et Pape Moussa Konaté🇸🇳 ont mis prématurément un terme au contrat de prêt qui les liait. L'international sénégalais retrouve son club @DFCO_Officiel. Nous le remercions et lui souhaitons une pleine réussite dans ses expériences futures ! 👋💐❤️💛 pic.twitter.com/qf2NBP999O — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) January 28, 2022

