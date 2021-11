Recrue phare de l’Espérance Tunis, Moussa Konaté a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs, ce lundi en début d’après-midi.

Leader du Groupe A du Championnat de Première Division de Turquie, l’Espérance Sportive de Tunis accueillait l’Étoile Sportive de Métlaoui, lors de la 7e journée. Battus sur la pelouse de l’US Tataouine vendredi, les Sang et Or comptaient sans doute se reprendre à domicile, ce lundi.

Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs de Radhi Jaïdi mènent à bien leur mission puisqu’à la pause, ils sont devant au score (2-0). Arrivé cet été en provenance de Dijon, Moussa Konaté a ouvert la marque dès la 11e pour son premier but sous la tunique rouge et jaune.

⚽️🇸🇳 Premier but de Moussa Konaté avec l’Espérance Tunis. 🦁 @konatemoussap pic.twitter.com/pQIzsZp5FL — 🇸🇳 M – D 💙❤ (@i_nmess) November 22, 2021

