En se qualifiant pour les quarts de fina-le de la Coupe d’Afrique des nations (Can), le Sénégal s’est assuré d’une importante somme d’argent promise par la Confédération africaine de football (Caf) aux sélections qui atteignent ce stade de la compétition.

En effet, selon le barème établi par l’instance suprême du football africain qui a revu à la hausse les primes, chaque quart-finaliste aura droit à 1 million 175 mille dollars (soit plus de 680 millions de francs Cfa). En cas de qualification pour les demi- finales, les heureux élus percevront 2,2 millions de dollars. 5 millions de dollars iront dans la poche du vain- queur final, et le finaliste touchera 2,75 millions de dollars.

Lions Indomptables : déjà près de 55 millions empochés. Notons que chez le pays hôte, et selon certaines indiscrétions glanées par Camfoot, les Lions Indomptables ont reçu chacun 9 millions de francs Cfa supplémentaires, en guise de prime de qualification pour les quarts de finale de la Can 2021. Une somme remise par le Gouvernement à chaque joueur. Ce qui porte à environ 55 millions de francs Cfa, le montant des primes déjà ver- sées aux Lions Indomptables. Soit : la prime de présence (445 000 Cfa), la prime de participation (30 millions Cfa), la prime de qualification aux hui- tièmes de finale de la compétition (15 millions Cfa) et celle des quarts de fina- le (9 millions Cfa).

Il faut ajouter à ces primes, un bonus de 50 millions Cfa offerts par la Fécafoot à l’ensemble de l’équipe. Les Camerounais vont ouvrir le bal des quarts de finale demain samedi. A 16h Gmt, ils vont rencontrer les surpre- nants Gambiens qui ont la chance cette fois-ci de n’avoir aucun cas Covid dans leurs rangs.

Pour le deuxième quart, on verra à 19h Gmt le duel entre le Burkina Faso et la Tunisie, tombeur-surprise du Nigeria. Dimanche, à 16h, c’est le gros choc maghrébin qui va opposer l’Egypte au Maroc. Enfin la boucle sera bouclée le même jour, à 19h, avec l’affiche entre le Sénégal et les surprenants Equato- guinéens. Un week-end tout en spectacle !

wiwsport.com avec le quotidien