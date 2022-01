Pour sa première participation à la CAN, la Gambie a réussi à être l’exception d’une régle guinéenne. Elle est la première équipe à faire ses débuts et battre la Guinée. Comme en 2019, le Syli National s’arrête en huitièmes de finale.

L’aventure de Kaba Diawara pour sa première campagne en tant que sélectionneur s’arrête en huitièmes de finale. Pour cet ancien international guinéen, c’est une expérience remplie de leçons.

« On a eu un bon début et là on a perdu. Franchement, j’ai beaucoup appris et j’ai ouvert les yeux en grand. Surtout j’ai vu comment le groupe était sain. Ils ont accepté de relever le défi après la phase de qualification en coupe du monde. On a une équipe jeune, il faut l’accompagner, il faut l’aider. Et je suis sur qu’on sera meilleur et on va s’améliorer » a déclaré le technicien en zone mixte.

Kaba Diawara voit un avenir radieux pour cette équipe guinéenne qui a joué aujourdhui sans sa star Naby Keita, suspendue. Le technicien de féliciter la Gambie, la belle découverte de cette 33e édition de la CAN. « Oui j’ai des regrets pour avoir perdu, mais j’ai vu qu’ils pleuraient dans les vestiaires. Ils ont tout mis, ils ont essayé de renverser la vapeur, on ne l’a pas réussi. Il faut juste dire bravo à cette équipe de la Gambie qui nous a causé de gros problèmes. Et il faut continuer de travailler parce que sans travail, on arrive à rien. »

