Beaucoup de fans n’ont pas trop cru en lui lorsque les Sixers l’ont signé l’été dernier. Mais Georges Niang a fini par s’imposer dans le groupe, pour devenir l’un des joueurs les plus réguliers de la franchise de Philadelphie.

Apres Utah, l’ailier sénégalais a choisi les Sixers pour un contrat de 2 ans et 6,7 millions de dollars. Les fans se demandaient même qui c’était et qu’est ce qu’il pourrait apporter à l’équipe. Mais Georges Niang est bien plus qu’un simple Joker. Au fil des matchs, il s’est bonifié, et demeure maintenant un élément important dans le dispositif du coach Doc Rivers.

Georges Niang gets on the board with a deep ball 🎯pic.twitter.com/kFSY2rygYv — Sixers Nation (@SixersNationCP) January 17, 2022

En 40 matchs disputés, Georges Niang tourne en moyenne sur 9.8 points, 2.7 rebonds et 1.3 passes décisives. Il affiche également des stats en minutes par match (22,8), en tirs à trois points (2,0), en tirs à trois points par match (5,0), en rebonds par match (2,7) et en passes décisives par match ( 1.3). Sa croissance constante n’est qu’un autre signe de son incroyable éthique de travail. De plus, Georges Niang a été le 6e meilleur scoreur des 76ers (le 2e meilleur sur le banc).

Sa constance et son rendement prouvent qu’il est le joueur parfait pour cette formation. Il fait déjà oublier Ben Simmons (écarté du groupe depuis le début de la saison), et le coach Doc Rivers lui accorde beaucoup de confiance. A lui de maintenir ce rythme et d’apporter le plus qui manquait aux Sixers.

Basket Senegal