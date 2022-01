Le Sénégal poursuit sa quête du titre de la Coupe d’Afrique des Nations ce mardi contre le Cap Vert dans le cadre des huitièmes de finale.

Au stade Omnisport de Bafoussam, les Lions affrontent les Requins Bleus pour une place en quarts de finale. A quelques heures de la rencontre prévue ce mardi, 25 janvier à partir de 16h GMT, Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions a indiqué en conférence de presse qu’ils sont prêts. S’agissant le prochain adversaire des Lions, Aliou Cissé, qui rassure sur le moral de ses poulains, affirme que le Cap Vert est une équipe connue des sénégalais.

« Nous sommes prêts, nous avons bien travaillé vendredi la séance la plus décisive de la semaine. On a travaillé la puissance, hier aussi on a bien travaillé. On a pu profiter de l’ensemble de notre effectif pour en faire deux séances très intéressantes. Oui, on connaît le Cap-Vert. Je crois que ses dernières années on dû les jouer quatre voire cinq fois. La dernière fois qu’on les a joués c’était au mois de juin certes c’était un match amical mais ce fut un match assez disputé… c’est un derby, une très bonne équipe, elle n’est pas là par hasard. Une équipe qu’on respecte, la proximité des deux pays donne encore beaucoup plus de saveur à ce match, a-t-il déclaré ce matin en conférence de presse, veille de match au micro de wiwsport.