Marseille est sorti vainqueur de son duel face au RC Lens sur le score de 2 buts à 0.

L’Olympique de Marseille s’est rendu ce soir au stade Bollaert-Delelis du RC Lens pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Un déplacement réussi pour les Phocéens qui s’emparent des trois points sur un score final de deux buts à zéro.

Une grosse performance des coéquipiers de Bamba Dieng et Pape Guèye (actuellement avec la sélection sénégalaise pour la CAN Cameroun 2021) qui infligent au RC Lens sa deuxième défaite à domicile de la saison en championnat. L’OM a ouvert le score à la 34ème minute sur un penalty transformé par son capitaine Dimitri Payet. C’est le nouveau venu Cédric Bakambu qui va doubler la mise (77′) deux minutes après son entrée en jeu. Le congolais marque ainsi de la plus belle des manières ses débuts avec l’OM.

Marseille (40 points) se hisse ainsi à la deuxième place du classement en attendant le résultat de Nice (3ème, 39 points) demain face au FC Metz. Les Phocéens sont à 10 points du leader PSG (50 points) qui jouera son match de la 22ème journée demain face à Reims.

