Comme lors des éditions précédentes, c’est un parcours 100% nature en bordure de lagune et sur les pistes qui serpentent au milieu des baobabs, que se disputera la 26ème édition du semi-marathon de Somone le 12 février 2022.

Deux distances seront au programme des marathoniens qui prendront part à cet événement sportif annuel : le semi marathon (21 Km) et les 10 Km. Le chronométrage de la course se fait par puce électronique intégrée au dossard. Le parcours est entièrement balisé avec de nombreux points de ravitaillements. Il y aura un podium et des récompenses aux vainqueurs des différents parcours.

L’assistance médicale est assurée par SOS Médecins, informe le comité d’organisation, qui est déjà à pied d’œuvre pour la réussite de cet événement. Soucieux de l’environnement, le comité d’organisation compte veiller à sa protection. « Nous courons sur une aire marine protégée et veillons particulièrement à la protection de l’environnement. Des poubelles sot disposées après chaque poste de ravitaillement, le parcours est entièrement nettoyé après la course et toutes les bouteilles en plastique sont recyclées« , assure le comité d’organisation.

Selon les organisateurs, le site de la compétition sera une opportunité pour les marathoniens et visiteurs de découvrir les plages, visiter la lagune en barque et se promener sur le sentier écologique. Le site disposera d’un village du semi-marathon, avec des stands des différents sponsors de la manifestation. Il y aura également un coin café, de l’échauffement collectif en musique avec un coach sportif, une présentation de la course et consignes de sécurité.

L’inscription à cet événement est à 5000 FCFA. L’heure de convocation est fixée à 15H00 et le départ des courses à 16h15. Pour rappel Christian Manga, sociétaire de l’ASFA, a été le vainqueur de la précédente édition, avec un temps de 1h 08 mns et 45s. Les 10 Km ont été remportés par Mor Fall de l’équipe d’Eiffage avec un chrono de 35 mns 48s.

