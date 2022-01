Le tour préliminaire qui concerne les 12 équipes les moins bien classées au classement FIFA se jouera en aller et retour. Ainsi, l’Erythrée sera opposé au Botswana, le Sao Tome & Principe se frottera à l’Il Maurice, le Djibouti jouera contre le Sud Soudan, les Seychelles vont en découdre avec Lesotho, le Somalie tombe sur l’Eswatini et Tchad va défier la Gambie, seul pays de l’afrique de l’Ouest.

Ces rencontres se joueront au mois de mars 2022. Les manches aller et retour sont programmées respectivement le 21 et 29. A noter que les six vainqueurs cumulés de ces duels rejoindront directement les 42 équipes les mieux classées dans la phase de groupes des éliminatoires.