les Hawks se devaient de confirmer cette nuit à la maison contre Minnesota pour enchainer après leur succès sur Milwaukee. Mission réussie pour Gorgui Sy Dieng et les siens malgré une péremière période ratée dans cette rencontre.

Les premiers venaient de s’offrir un peu d’air en triomphant de Milwaukee, les seconds venaient de boucler une sixième victoire en huit matchs du côté de New York. On l’aura compris, il était dur de miser sur les Hawks au coup d’envoi en voyant la dynamique du moment.

Prédiction confirmée avec une entame de match cataclysmique de la part de la bande de Nate McMillan. Comme (trop) souvent cette saison, la défense a activé le mode gruyère et les Wolves ne vont pas se gêner pour s’offrir une belle tranche de fromage. Tout le monde participe à la fête et Atlanta réussit même à augmenter ses standards du moment : 73 points encaissés à la pause.

Au retour des vestiaires, le match change complètement d’âme et Minnesota est emporté par la vague Trae Young. Le meneur des Hawks plante 37 points dont 30 en seconde mi-temps et 14 passes. Forcément, ce retournement de situation met un peu de tension dans les têtes et Anthony Edwards préfère se défouler sur les arbitres plutôt que sur le cercle.

Mais, malgré les efforts de D’Angelo Russell et Karl-Anthony Towns, Atlanta conservera la main jusqu’au bout, signant par la même une deuxième victoire de rang. Presque un événement en Géorgie puisque les Hawks n’avaient plus gagné deux matchs de suite depuis le 27 novembre dernier. Gorgui Dieng a disputé 4 minutes dans ce match avec une passe décisive au compteur.

wiwsport.com avec TrashTalk