La Guinée-Bissau devra attendre avant d’atteindre pour la première fois de son histoire un second tour de Coupe d’Afrique. Logés dans un Groupe D très relevé, les Djurtus connaissaient déjà la difficulté de leur mission au Cameroun. Et finalement, l’exploit tant espéré pour les hommes de Baciro Candé n’aura pas lieu.

Alors qu’elle devait absolument gagner pour espérer une place en huitième de finale, la Guinée-Bissau a été nettement dominée et battue par le Nigeria (0-2), seule équipe à avoir réussi un carton plein dans cette phase de groupes. Les Super Eagles ont fait la différence grâce aux réalisations de Sadiq (56e) et Troost-Ekong (75e).

Ce résultat élimine la Guinée-Bissau, qui termine dernière du Groupe B avec le même nombre de points que le Soudan. Nigeria finit premiers avec trois victoires en trois journées. Vainqueur du Soudan sur la plus petite des marges (1-0), l’Egypte de Mohamed Salah évite le piège et file en huitième de finale en terminant 2e.

