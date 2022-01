On connaissait déjà la date et le lieu retenus pour le tirage au sort des barrages, zone Afrique, de la Coupe du Monde Qatar 2022. En revanche, une incertitude demeurait sur l’heure exacte de cette cérémonie. C’est désormais connue. En effet, la grande instance du football africain a confirmé les dates et horaires du tirage au sort de la dernière phase qualificative à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.