Le Malawi a battu le Zimbabwe (2-1), ce vendredi au Stade Kouekong, et s’est relancé dans la course pour les huitièmes finale.

La flamme est rallumée. Battu par la Guinée lors de son premier match, le Malawi s’est repris et peut continuer de rêver d’un second tour à la Coupe d’Afrique des Nations. Ce vendredi après-midi,, à l’occasion de la 2e journée de la phase groupes de la CAN 2021, l’équipe malawite s’est imposée par 2 à 1 face au Zimbabwe.

Pourtant menés après l’ouverture du score zimbabwéenne signée Ishmael Wadi (38e), les Flammes ont su faire preuve de résistance avant de renverser leurs adversaires grâce à un doublé de Gabadinho Mhango (43e, 58e). Une belle victoire qui leur permet de se relancer dans le Groupe B. Un mauvais résultat pour le Sénégal.

Tenus en échec par la Guinée un peu plutôt dans la journée, les Lions sont donc obligés de faire un résultat lors de leur dernier match, qui se jouera mardi face au Malawi. Au cas contraire, l’équipe d’Aliou Cissé pourrait hypothéquer ses chances de qualifier pour les huitièmes de finale. Il faudra faire mieux.

Au classement de la poule, le Sénégal et la Guinée sont en tête avec quatre points. Le Malawi arrive troisième avec trois unités, alors que le Zimbabwe est bon dernier avec zéro pointé.

