Pas de vainqueur ce vendredi dans le deuxième match de la 2e journée du Groupe C. Le Gabon et le Ghana se sont quittés sur un score de parité (1-1).

Au terme d’une rencontre très disputée, le Gabon et le Ghana se sont séparés sur un résultat nul (1-1), à l’occasion de la 2e journée de la phase de groupes de la CAN 2021 dans le Groupe C. Bousculés, les Black Stars se sont montrés réalistes et ont profité d’un superbe but de leur capitaine André Ayew pour ouvrir le score à la 18e minute.

Mais à force de dominer et d’insister, les Panthères ont fini par remettre les pendules à l’heure en toute fin de match. Là, il fallait compter sur une frappe sèche et imparable de la part de Jim Allevinah (88e). Avec ce résultat, le Gabon (2e, 4 points), qui reste derrière le Maroc (1er, 6 points), est presque assuré de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Le Ghana, pour sa part, se met en danger avec ce match nul. Les Black Stars devront impérativement gagner face aux Comores, derniers du groupe, pour espérer avoir une chance de se qualifier au prochain tour.

