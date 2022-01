Porté par un Chérif Ndiaye étincelant, Göztepe a signé un succès époustouflant, ce dimanche, face à Antalyaspor (4-0), à l’occasion de la 20e journée de Süper Lig.

Privé de victoire en Championnat depuis le 6 décembre 2021 et un succès contre Gaziantep (2-1), Göztepe s’est revendiqué ce dimanche en début d’après-midi. Rendant notamment une copie plus que parfaite, les joueurs de Nesto El Maestro ont survolé Antalyaspor sur le score sans appel de quatre à rien (4-0).

Titulaire, Chérif Ndiaye a été le grand artisan de cette victoire. Longtemps en difficulté cette saison, l’attaquant sénégalais de 25 ans a signé une prestation XXL en s’offrant un triplé (51e, 60e et 78e) pour atteindre la barre des six buts en Championnat cette saison, en plus de ses deux autres réalisations en coupe.

Au classement, Göztepe sort de la zone rouge et est désormais premier non relégable avec 18 points.

İnan güzel günlere… Evimizde 3 puan bizim💪#Göztepe pic.twitter.com/VGQ4fyG43b — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 9, 2022

wiwsport.com