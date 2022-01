L’inévitable gardien de but sénégalais Édouard Mendy est accompagné de Neuer et Donnarumma pour le titre de meilleur gardien de but d’Europe en 2021.

Edouard Mendy figure parmi les trois finalistes pour le titre de The Best récompensant le meilleur gardien évoluant en Europe sur la saison 2020-2021. Élu meilleur de l’UEFA, le gardien de but sénégalais de Chelsea vainqueur de la Ligue des champions sera en concurrence avec Donnarumma l’italien du PSG champion d’Europe avec son équipe nationale ainsi que la légende allemande, tenant du titre, Manuel Neuer.

Le trophée The Best a été créé par la FIFA en 2017 afin d’élire les meilleurs joueurs à chaque poste chaque saison. Buffon, Courtois, Alisson et Neuer sont les 4 premiers lauréats en tant que gardien de but.

The Best FIFA Men’s Goalkeeper nominees: 🇮🇹 Gianluigi Donnarumma

🇸🇳 Edouard Mendy

🇩🇪 Manuel Neuer pic.twitter.com/ZQpXvIy9e1 — GOAL (@goal) January 5, 2022

wiwsport.com