Aris Salonique a perdu son match de la 16ème journée de Superleague face à Panathinaïkos sur le score de deux buts à zéro.

Victorieux lors de sa dernière sortie (2-0) face à OFI Crète en Coupe de Grèce, l’Aris Salonique n’a pas su rééditer cette performance en championnat. Les Jaune et Noir se sont en effet inclinés ce soir sur la pelouse du Panathinaikos pour le compte de la 16ème journée du championnat élite grec.

Un but de Palacios à la 14ème minute et un autre de Cantalapiedra à la 83ème, ont offert la victoire aux joueurs à domicile. Badou Ndiaye et ses coéquipiers occupent ainsi la 7ème place du classement avec 21 points, le même nombre de points qui les séparent du leader Olympiakos (42 points).

