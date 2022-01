Peu avant son entrée en lice à la CAN 2021, la Côté d’Ivoire a appris que Sylvain Gbohouo avait été suspendu temporairement. Une suspension qui fait suite à un contrôle anti-dopage anormal.

Plusieurs cas de Covid-19, Willy Boly et Eric Bailly blessés, la Côte d’Ivoire n’est pas gâtée à 12 jours de son entrée en lice à la CAN 2021 et son match face à la Guinée Equatoriale. Pire encore, la sélection de Patrice Beaumelle vient confronter un nouveau coup dur. En effet, Sylvain Gbohouo, gardien titulaire de l’Equipe Nationale, ne disputera pas la CAN 2021.

Dans un communiqué paru ce vendredi, le Wolkite Ketema, club éthiopien où évolue l’international ivoirien aux 65 sélections, a indiqué que le gardien de 33 ans avait été contrôlé positif à un produit illicite et « sera temporairement interdit de pratiquer le football. Cette interdiction prend en compte les compétitions nationales et internationales ».

