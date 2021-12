Bourreau du Sénégal en finale en 2019, l’Algérie connaît ses 28 joueurs qui tenteront de conserver leur titre de Champions d’Afrique du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Djamel Belmadi a dévoilé sa liste vendredi et on y retrouve très peu de surprises.

En plus des Raïs M’Bolhi, Aïssa Mandi, Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah, Ismaël Benacer ou encore Youcef Belaïli qui ont constitué la colonne vertébrale algérienne en 2019, les Fennecs accueillent certains nouveaux dans cette compétition à l’instar de Saïd Benrahma.

La liste des 28 Fennecs pour la CAN 2021

Gardiens : Raïs M’Bolhi, Alexandre Oukidja, Moustapha Zeghba

Défenseurs : Aïssa Mandi, Abdelkader Bedrane, Mehdi Tahrat, Djamel Benlamri, Mohamed Amine Tougai, Youcef Atal, Houcine Benayada, Réda Halaïmia, Ramy Bensebaini, Ilyes Chetti

Milieux : Ramiz Zerrouki, Haris Belkebla, Sofiane Bendebka, Adem Zorgane, Sofiane Feghouli, Ismaël Bennacer

Attaquants : Riyad Mahrez, Adam Ounas, Youcef Belaïli, Saïd Benrahma, Farid Boulaya, Yacine Brahimi, Islam Slimani, Baghdad Bounedjah, Mohamed El Amine Amoura

