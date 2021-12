Mené 1-0 par le Raja Casablanca dès la 13e minute de jeu sur un but contre son camp de Yasser Brahim, Al Ahly a trouvé les ressources physiques et mentales pour revenir au score à la 90e minute. Et pour ensuite remporter la finale de la Supercoupe d’Afrique 2021 aux des tirs au but (6-5).

Les Égyptiens ont eu chaud. Mais comme souvent ce sont eux qui soulèvent le trophée au final. Les hommes de Pitso Mosimane ont en effet prouvé une fois de plus ce mercredi leur culture de la gagne lors de la finale de la Supercoupe de la CAF contre les Marocains du Raja Casablanca. Surpris d’entrée par les Verts, les Diables rouges sont revenus in extremis dans le match sur un but inespéré de Taher Mohamed à la 90e minute de jeu.

Ressuscités par ce «come-back miracle», les Égyptiens vont s’appliquer au maximum lors de la séance des tirs au but pour finalement s’imposer 6-5 et remporter le trophée. Quant à leurs adversaires, la nuit s’annonce longue pour eux. Tout proche de leur but, les Rajaouis ont finalement cédé à la dernière minute. Ils ratent ainsi l’occasion de soulever le troisième Supercoupe d’Afrique de leur histoire.

Après avoir remporté la decima en Ligue des champions de la CAF cette année, les Égyptiens s’adjugent également, et pour la deuxième année consécutive, la Supercoupe CAF. Une belle moisson qui prouvent que les hommes de Pitso Mosimane restent l’un des plus grands clubs du continent.

