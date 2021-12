Naples compte 3 joueurs dans cette équipe type de l’année. A l’image de Sadio Mané et Edouard Mendy en Premier League, Gana Gueye en Ligue 1, Kalidou Koulibaly fait partie des 11 meilleurs joueurs depuis le début de la saison 2021-2022 en Italie.

L’Observatoire du Football CIES informe que les joueurs ont été sélectionnés selon l’indice de performance CIES alimenté par les données Opta. Seuls les footballeurs alignés pendant au moins 900 minutes de championnat national depuis le début de la saison 2021/22 ont été inclus dans les formations.

Blessé et écarté des pelouses depuis quelques jours, Kalidou Koulibaly a manqué les 4 derniers matchs de Naples. Il comptait avant cela 14 matchs en Serie A, 1237 minutes de jeu.

Exclusive @CIES_Football ⚽️ best XI for 🇮🇹 @SerieA ❗️ @Inter most represented team with 4⃣ players, one more than @acmilan & @sscnapoli 😎 Best XIs for the other big-5 leagues ▶️ https://t.co/SWlaP9vOrj pic.twitter.com/sAsC8PGAI8

— CIES Football Obs (@CIES_Football) December 21, 2021