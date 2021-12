Demi-finale pour les Reds ! Liverpool a fini par s’imposer à Anfield devant les Foxes de Leicester en quart de finale de Carabao Cup. Un match qui s’est disputé jusqu’au bout puisqu’il a fallu attendre la séance des tirs au but pour départager les deux formations.

Malgré le doublé de Jamie Vardy dans les 13 premières minutes, les Foxes n’ont pas su garder leur avantage de la première période qui s’est terminé sur un score de 3 buts à 1 en faveur de Leicester. En deuxième période, après la réduction du score par Jota à la 68ème minute, les Reds ont arraché le nul dans les ultimes instants de la rencontre par Minamino à la 95ème minute.

C’est au tirs au but que Liverpool, sans Salah ni Mané, va décrocher son billet pour les demi-finales de la Carabao Cup, au bout des sixièmes tirs (5 – 4). En demi-finale, les Reds vont affronter Arsenal et l’autre rencontre opposera Chelsea et Tottenham.

