Après avoir été tenu en échec lors de ses deux dernières rencontres de Premier League, Chelsea renoue avec le succès ce soir sur la pelouse de Brentford en Carabao Cup. Les Blues se sont imposés sur le score de 0-2 et rejoint le carré d’as de ladite compétition avec Arsenal, Tottenham et Liverpool.

Après un 0 but partout à la pause, le tacticien allemand Thomas Tuchel a vite opéré ces changements lui qui avait décidé de mettre certains de ses cadres au repos. D’ailleurs, l’international sénégalais, Edouard Mendy, ne figurait pas sur la feuille du match où Kepa servait de dernier rempart pour les Blues. Chelsea fini par remporter la partie sur des buts aux minutes 80 et 85. D’abord sur un but contre son camp de Pontus Jansson, puis sur un penalty converti par Jorginho.

Oh what fun it is to see Chelsea win away. 😉 🎶#BreChe pic.twitter.com/oG0ziHwJz2

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 22, 2021