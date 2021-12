Unai Emery, l’entraîneur de Villarreal, a loué l’implication et le professionnalisme de son attaquant sénégalais, Boulaye Dia, auteur d’un excellent match mardi contre Alavés.

Auteur d’un belle victoire (5-2), mardi soir, face à Alavés lors de la 4e journée en retard de LaLiga, Villarreal a terminé de la meilleure des manières l’année 2021. Une soirée pleine de satisfactions pour Unai Emery et ses hommes. Parmi les bonnes choses vues durant cette rencontre, la prestation de Boulaye Dia.

En manque de réussite depuis son arrivée en Espagne, l’attaquant international sénégalais (25 ans, 9 sélections, 1 but) a inscrit un doublé et délivré une passe décisive face à la formation de Javi Calleja. Du coup, Unai Emery s’est félicité de la prestation de l’ancien rémois, soulignant notamment son implication sans faille.

« À chacun son fonctionnement. Boulaye Dia est a un processus d’adaptation et il ressent l’angoisse devant quand il a des occasions », reconnaît Emery. Il nous a manqué pour sa douceur devant les buts. Nous avons travaillé pour qu’il soit tranquille et aujourd’hui il l’a été. Dans le vestiaire, c’est quelqu’un qui est apprécié pour son implication à tout moment et son humilité. »

