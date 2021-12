Les joueurs ont été sélectionnés selon l’indice de performance CIES alimenté par les données Opa. Seuls les footballeurs alignés pendant au moins 900 minutes de championnat national depuis le début de la saison 2021/22 ont été inclus dans les formations.

Sadio Mané totalise 1533 minutes jouées. Il compte 18 matchs, 7 buts et une passe décisive. Edouard Mendy qui compte un match de moins, a disputé au total 1530 minutes.

Dix des onze joueurs du meilleur XI de Premier League anglaise jouent au Manchester City (Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, Silva) ou à Liverpool FC (Alexander-Arnold, Henderson, Salah, Jota, Mané), la seule exception de cette équipe est la présence du gardien de but Edouard Mendy qui représente les Blues.

New @CIES_Football ⚽️ Weekly Post 📖 presents the Best XI for each of the big-5⃣ European leagues 😎 5 @ManCity & 5 @LFC players in the 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague selected line-up 👏 More 👉 https://t.co/SWlaP9NpiR pic.twitter.com/YhCntLClkE

— CIES Football Obs (@CIES_Football) December 20, 2021