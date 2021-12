Notre sélection de cette semaine n’aura pas un air de déjà-vue puisque plusieurs visages qui ont chauffé ces derniers jours n’y sont pas habitués. Toutefois, Edouard Mendy, Pape Abou Cissé ou Makhtar Gueye y sont pour assurer la constance.

Edouard Mendy dans les cages

Face à Everton en milieu de semaine, le portier des Lions s’est montré présent pour aider son équipe à gagner le point du nul. Encore plus présent lors de la rencontre du week-end contre Wolverhampton où les Blues n’ont pas trouvé le chemin des filets mais n’ont pas aussi encaissé de but. Mais encore faut-il dire grâce à un bon Edou ? Si Chelsea peine à retrouver son meilleur niveau, le Roi des cleansheets n’en est pas là.

Djilobodji – Pape Abou Cissé – Moustapha Mbow – Formose Mendy

On retrouvera le système à 4 défenseurs cette semaine avec de hautes performances de notre ligne défensive avec bien sûr l’homme en forme de ces dernières semaines, Pape Abou Cissé. Le géant de l’Olympiacos qui a encore sorti un gros match face à Lamia maintient sa place dans la sélection. Il sera en compagnie du jeune prometteur du Stade de Reims qui monte en puissance, Moustapha Mbow. Sur les côtés, Formose Mendy d’Amiens et Papy Djilobodji de Gaziantep.

Pathé Ciss – Mohamed Diop – Mamadou Diarra

Au milieu de terrain, on retrouve dans la sélection de la semaine, Pathé Ciss. Un habitué de la TOTW qui continue de faire fortes impression avec son club en Liga, le Rayo Vallecano. A ses côtés, on retrouve un nouveau visage, celui de Mohamed Diop de Kocaelispor (Turquie). Le milieu de terrain sénégalais a réussi une bonne prestation ce week-end avec son club. Pour compléter le trio médian, Mamadou Diarra de Giresunspor fait valoir son niveau actuel avec le club turc. Lui aussi commence à prendre du plaisir à s’offrir une place dans notre sélection.

Mbaye Niang – Makhtar Gueye – Ibrahima Baldé

C’est grâce à son quadruplé que Mbaye Niang retrouve après plusieurs mois notre sélection de la semaine. En coupe de France, l’attquant sénégalais s’est refait une santé et donné une place de prestige dans la TOTW. A gauche, l’intenable Makhtar Gueye d’Oostende revient sans surprise. Lui qui est devenu l’homme providentiel de sa formation en Jupiler League. Pour compléter, Ibrahima Baldé, encore buteur avec Giresunspor, retrouve son coéquipier sénégalais Mamadou Diarra dans cette Team Of The Week.

Voilà notre sélection de cette semaine du 13 au 19 décembre 2021 avec des buts et des prestations de haute facture. Que pensez-vous de notre sélection ?

