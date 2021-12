La Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA) a prévu de remettre des distinctions à ses champions, présidents et directeurs techniques nationaux, lors d’une soirée de gala prévue le 29 décembre, au King Fahd Palace, à Dakar.

L’événement sera l’occasion de fêter le 60e anniversaire de ladite fédération, a annoncé, lundi, El Hadj Moussa Dia, l’un des dirigeants du comité d’organisation. « Nous allons distinguer tous les anciens présidents, directeurs techniques nationaux, et surtout nos champions, lors de la soirée de gala », a-t-il dit lors d’une conférence de presse.

Plus de 200 champions sont concernés, a-t-il indiqué, estimant que « le judo a écrit les plus belles pages de l’histoire de sport du Sénégal« . Le président de la République, Macky Sall, est le parrain de la soirée de gala, qui se tiendra en présence du ministre des Sports, Matar Ba, selon M. Dia. Le président du Comité national olympique et sportif sénégalais, Mamadou Diagna Ndiaye, y prendra part.

« Le sportif sénégalais le plus titré est un judoka, Ankline Diaba, le seul Sénégalais qui a été champion du monde militaire est aussi un judoka, Lassana Coly« , a souligné El Hadj Moussa Dia. A ce jour, le Sénégal a plus de 10 arbitres qui officient aux compétitions de la Fédération internationale de judo et à l’Union africaine de judo, selon lui.

« Je pense que cela ne relève pas du miracle, mais du travail de la Fédération sénégalaise de judo, qu’il faut vraiment (…) remercier du fond du cœur de nous avoir associés à cet événement« , a commenté M. Dia, estimant que Le Sénégal a « une fédération qui est très dynamique« .

APS