Bordeaux a brillamment tenu sa rang. Face aux Jumeaux de Mzouazia, ce dimanche en Coupe de France, les Girondins l’ont très largement emporté avec notamment un quadruplé de Mbaye Niang.

Quinzième en Championnat, Bordeaux n’a pas tremblé lors des 32èmes de finale de la Coupe de France. Au Matmut Atlantique, les Girondins ont écrasé les Jumeaux de Mzouazia, club pensionnaire de Régional 1 France, ce dimanche soir (10-0). Une victoire sous la houlette de Mbaye Niang.

Titulaire pour la première fois depuis son arrivée à Bordeaux, l’attaquant international sénégalais a brillé. Le numéro 10 froqué dans son dos, Mbaye Niang s’est offert d’un quadruplé en inscrivant les 2es, 3es, 5es et 8es but de la formation de Vladimir Petković. Job well done, il a cédé sa place à la 74e.

C'est terminé ! Qualification des Girondins ! Toutes nos félicitations aux @jumeauxmzouazia pour leur parcours dans cette @coupedefrance ! #FCGBAJ2M pic.twitter.com/FzLQm7xjMZ — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) December 19, 2021

