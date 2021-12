Tombeur de Lens en 1/16es de finale l’an passé avant d’être battu par l’Olympique Lyonnais au terme de la séance de tirs au but en 8es, le Red Star a échoué au porte des 32es de finale, il n’y a pas eu de miracle pour l’équipe de Beye. En l’absence de Krepin Diatta, les Monégasques ont pu compter sur un Wissam Ben Yedder en grande forme pour l’emporter. L’international français s’est offert un doublé (0-2) et a permis à Monaco de décrocher son ticket pour les 1/16 de finale de la Coupe de France. Les joueurs sénégalais à savoir Cheikh Ndoye et Pape Maissa Ba étaient de la partie.