En ouverture de la 17e journée de Süper Lig, Giresunspor, emmené notamment par Ibrahima Baldé et Mamadou Diarra, s’est nettement imposé (3-1) face à Altay.

La victoire pour Giresunspor. Les hommes d’Hakan Keles ont en effet nettement dominé Altay 3 à 1, vendredi soir, en ouverture de la 14e journée du Championnat de Turquie. Un duel entre les deux équipes promues qui s’est décanté dans la demi-heure de jeu après l’ouverture de Shapi Suleymanov (31e) pour les Verts et Blancs. Giresunspor remonte à la 11e place et Altay reste premier non relégable.

Mamadou Diarra et Ibrahima Baldé brillent

Si Khaly Thiam était une nouvelle fois titulaire du côté d’Altay et Souleymane Doukara rentré dans le dernier quart d’heure côté Giresunspor, ce sera d’autres Sénégalais qui prendront le dessus dans cette rencontre : Ibrahima Baldé et Mamadou Diarra. Pour sa troisième réalisation cette saison en Championnat, l’attaquant de 32 ans a inscrit le deuxième but des siens à la 61e.

Cependant, dans cette rencontre, c’est la nouvelle prestation du défenseur Mamadou Diarra qui a attiré l’attention. Dans la continuité de sa saison dernière, l’ancien international U20 a dégage une sérénité incroyable dans l’axe central de Giresunspor. Et cet après-midi, il a réalisé l’un de ses meilleurs matchs cette saison avec pas moins de 6 duels remportés, 6 dégagements et 2 interceptions.

